Детский Уролог во Владивостоке

Уролог – врач, занимающийся диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний мочеполовой системы. Доктора урологи специализируются в областях мужской, женской, детской, гериатрической (пожилые люди) и онкологической урологии.

Записаться на прием или консультацию врача – уролога следует для прохождения профилактического осмотра (мужчины старше 40 лет), при наличии следующих симптомов: воспалительные процессы в мочеиспускательной системе, боли при мочеиспускании, недержание мочи, частые позывы к мочеиспусканию, длительные задержки мочеиспускания при полном мочевом пузыре; а также при установленном диагнозе: фимоз, цистит, крипторхизм, простатит.

