Детский Уролог-андролог во Владивостоке

Уролог-андролог – специалист, занимающийся широким спектром проблем в сфере половой дисфункции у мужчин. Основная задача специалиста - диагностика, лечение и профилактика половых расстройств у мужчин. Врач использует комплексный подход к диагностике и лечению пациента. При работе используются инновационные техники и знания из эндокринологии, неврологии, урологии, а также психиатрии и психологии.

К урологу-андрологу обращаются в случае проявления заболеваний мочеполовых органов, характерных признаков аденомы простаты, снижении эректальной функции, различных сексуальных расстройствах, импотенции, мужском бесплодии. Посещение рекомендуется в случае проявления следующих симптомов: боль и другие неприятные ощущения при мочеиспускании, чувство тяжести в мошонке, слабая или неустойчивая эрекция.

