Детский Травматолог-ортопед во Владивостоке

Детские врачи.

Врач ортопед-травматолог специализируется на оказании плановой помощи, выполнению экстренного лечения нарушений в работе костной системы. Помощь доктора данной квалификации актуальна при травмах: переломах, вывихах, иных деформаций.

Профессиональная консультация и срочная запись на прием требуется при:

- Переломах костей, включающих функциональные нарушения;

- Повторных переломах;

- Ушибах, отморожении конечностей, укусах животных;

- Проявлениях полиомиелита, растяжениях, деформациях в костной системе.

Обращение к грамотному ортопеду-травматологу обосновано при плоскостопии, серьезных болевых ощущениях в позвоночнике, суставах. После взятия нескольких видов анализов врач ортопед-травматолог назначает соответствующий курс лечения с последующим реабилитационным периодом. Ранее размещенные отзывы пациентов помогут выбрать доктора.

