Детский Терапевт во Владивостоке

Детские врачи. Терапевт – врач с соответствующим медицинским образованием. Обладает знаниями в вопросах диагностики и профилактики лечения болезней внутренних органов.

Консультация терапевта необходима, например, при симптомах простуды и воспалительных процессах внутренних органов, повышенной температуре, общих жалобах. Врач терапевт считается общим врачом широкой специализации. При надобности выписывает направления к специалистам более узкой категории.

Прием специалиста прежде всего состоит из того чтобы собрать анамнез и выяснить причину недомогания.



Запись на прием необходима при таких симптомах недомогания как: простуда; повышение температуры; кашель; насморк; боль в горле сонливость, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта; боли спины и суставов; болезни крови; боль в почках и печени; общая слабость организма.



Выбрать врача-терапевта можно на нашем портале прочитав отзывы пациентов.

Цена за прием врача в городе Владивосток может меняться в зависимости от врача, его квалификации, опыта.