Детский Стоматолог-пародонтолог во Владивостоке

Детские врачи. Пародонтолог - узкий специалист, занимающийся излечением заболеваний пародонта, а также лечением зубов. Врач пародонтолог устраняет дефекты тканей, окружающих зуб, обеспечивает надежную фиксацию зубов.



Когда необходима запись на прием и профессиональная консультация пародонтолога:

- При обнаружении любого воспаления на деснах;

- При зубных отложениях. Пародонтолог удаляет зубной камень, налет, предлагая выбрать профилактические меры против повторного возникновения данных проблем;

- Когда наблюдается кровоточивость десен;

- Консультация доктора необходима 1 раз в 2 года в профилактических целях.



