Стоматолог-ортодонт во Владивостоке

Ортодонт - это одна из специализаций врача стоматолога. Врач квалифицируется на неверном прикусе и неровных зубах. Далеко не каждая стоматология может позволить себе такого специалиста из-за его дорогостоящего оборудования. В среднем срок коррекции зубов у ортодонта составляет полтора года. Особенность ортодонтов в том, что они не разделяются на детских и взрослых. Исправление зубов процесс длительный, для первого посещения нужно заранее сделать запись на прием, в следующие разы врач будет записывать вас сам.



Консультация специалиста необходима при таких проблемах как: кривизна зубов, нарушенный прикус, отклонения в зубочелюстной системе. Часто к ортодонту отправляет врач стоматолог.

Выбрать грамотного ортодонта всегда сложно, но на нашем ресурсе вы можете посмотреть отзывы, и выбрать лучшего специалиста в городе Владивосток.

Цена за прием также зависит от квалификации и опыта врача.