Стоматолог-имплантолог во Владивостоке

Имплантолог - доктор, осуществляющий полное либо частичное восстановление зубного ряда. В процессе работы врач стоматолог-имплантолог использует специальное профессиональное оборудование, уникальные имплантологические материалы, применяя разнообразные способы имплантации.



Когда необходима запись на прием и консультация имплантолога?



Обращаться к специалисту стоит при возникновении концевых, одиночных, а также включенных дефектов зубов. Одиночные и включенные дефекты не требуют препарирования соседних зубов. При концевых дефектах выполняют несъемное протезирование.

К доктору имплантологу обращаются при полном отсутствии зубов с целью установки несъемных протезов либо для фиксации съемных заменителей. Цена услуг имплантолога зависит от объема предстоящей работы.



