Детский Стоматолог-хирург во Владивостоке

Детские врачи. Стоматолог-хирург считается одним из самых основных врачей в стоматологической поликлинике. В его обязанности входит удаление, имплантация новых зубов, подготовка к последующему протезированию, устранение различных воспалительных процессов, опухолей, нагноений, подрезание уздечки языка, сложное удаление зубов как простых так и мудрости.



Консультация хирурга-стоматолога требуется, в случае если у вас предстоит протезирование, появилось нагноение опухоль в полости рта, требуется сделать надрез около зуба мудрости, чтобы помочь ему прорезаться, если вы планируете имплантацию зуба.



Запись на прием к хирургу можно осуществить как самим, так и вас может отправить стоматолог другой специализации.

