Детский Ревматолог во Владивостоке
Детские врачи. Ревматолог - специалист узкого профиля, выполняющий диагностику проблем соединительной ткани, патологий суставов. По результатам необходимых исследований врач ревматолог ставит диагноз, назначает лечение из комплекса мероприятий.
Запись на прием к ревматологу чаще осуществляют другие специалисты по результатам анализов. Возможно самостоятельное обращение к доктору при наличии некоторых признаков.
Консультация специалиста может понадобиться в случае появления следующих симптомов:
- Присутствие постоянной боли в разных отделах позвоночника, суставах;
- Частая утренняя скованность;
- К ревматологу нужно обращаться когда наблюдаются подкожные узлы, ограничение движений;
- Набухание височных артерий.
Отзывы предыдущих пациентов позволяют правильно выбрать доктора ревматолога. Цена может зависеть от уровня квалификации врача. Наш сайт предлагает удобный выбор специалиста во Владивостоке посредством изучения анкетных данных каждого доктора.
Стаж 46 лет
Принимает детей
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж не указан
Принимает детей
