Детский Ревматолог во Владивостоке

Детские врачи. Ревматолог - специалист узкого профиля, выполняющий диагностику проблем соединительной ткани, патологий суставов. По результатам необходимых исследований врач ревматолог ставит диагноз, назначает лечение из комплекса мероприятий.



Запись на прием к ревматологу чаще осуществляют другие специалисты по результатам анализов. Возможно самостоятельное обращение к доктору при наличии некоторых признаков.



Консультация специалиста может понадобиться в случае появления следующих симптомов:

- Присутствие постоянной боли в разных отделах позвоночника, суставах;

- Частая утренняя скованность;

- К ревматологу нужно обращаться когда наблюдаются подкожные узлы, ограничение движений;

- Набухание височных артерий.



