Репродуктолог (ЭКО) во Владивостоке

Репродуктолог – специалист в области репродуктивного здоровья человека. Он занимается лечением бесплодия у мужчин и женщин, подготовкой и проведением ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), наблюдением за вынашиванием женщиной ребенка после удачной процедуры искусственного оплодотворения. Целью работы репродуктолога является появление здорового потомства у пациентов.



Записаться на прием или консультацию к репродуктологу во Владивостоке, работающего по профилю ЭКО следует, если: у супружеской пары длительное время (более одного года) попытки забеременеть заканчиваются неудачей, существует патология развития репродуктивных органов, медленные сперматозоиды у мужчин, случаи невынашивания беременности у женщин.



