Детский Рефлексотерапевт во Владивостоке

Рефлексотерапевт – врач, использующий в лечебной практике стимуляцию биологически активных точек на теле. Все специалисты обладают знаниями в области неврологии.

Консультация рефлексотерапевта необходима, когда традиционная медицина не дает положительных результатов. Запись на прием к врачу нужна при заболевании органов дыхания (хроническая форма бронхита, астма), нарушении обмена веществ и работы ЖКТ (ожирение), проблемах с мочеполовой системой (импотенция, бесплодие, нарушенный менструальный цикл), болезни ЛОР-органов (ринит, тонзиллит), заболевании сердечно-сосудистой системы (повышенное давление, дистония), бессоннице, ослабленном иммунитете, восстановлении после инсультов.



Врач-рефлексотерапевт использует следующие методы лечения: акупунктура (иглоукалывание), массаж Шиацу (надавливание рукой на активные точки), точечно-лечебный массаж, моксатерапия (прогревание точек на теле), аурикулотерапия (работа с точками в ушных раковинах), суджок, цветотерапия, лазеро- и электропунктура. Выбор метода зависит от вида и степени заболевания. Все назначения строго индивидуальны.

Цены и отзывы пациентов о работе рефлексотерапевтов во Владивостоке