Детский Пульмонолог во Владивостоке

Детские врачи. Пульмонолог – доктор, занимающийся диагностированием и лечением заболеваний легких, бронхов и всей дыхательной системы.

Записаться на прием или консультацию врача-пульмонолога во Владивостоке следует при следующих симптомах: утреннем или постоянном кашле, носящего тяжелый, изнуряющий характер, приступах удушья, затрудненном дыхании, ощущении нехватки воздуха, сдавливаниях в области грудной клетки, хрипах и свистящих звуках при вдохе или выдохе, одышке, особенно в сочетании с затрудненным дыханием, наличии затемнений на флюорограмме грудной клетки, отхождении мокроты с кровью.



