Психотерапевт во Владивостоке

Психотерапевт - это специализированный врач, который проводит психотерапевтическое лечение за счёт проведения тренингов или различных бесед с одним человек индивидуально, или же с определённой группой пациентов. Специалист данного профиля обычно не использует медицинские препараты, а проводит сеансы при помощи работы непосредственно с мозгом человека.



Какие же заболевания выявляет и лечит психотерапевт? Это могут быть депрессии различных форм, неврозы, всяческие страхи и фобии, зависимость от алкоголя, анорексия, бессонница, шизофрения и т. п.



При каких симптомах необходимо записаться на консультацию психотерапевта во Владивосток?



На приём к данному врачу необходимо немедленно идти, если:

- имеется наличие бессонницы, нервных расстройств, потеря аппетита, страхи, депрессия, непонятная тревога;

- человек пережил какое-либо шоковое состояние или сильное горе, последствия которого теперь отражаются на его психическом здоровье, поведении