Психолог во Владивостоке

Психолог – это специалист, который исследует психические процессы, свойства и состояния личности в разных ее областях. То есть, психолог изучает внутренний мир человека. Как правило, этот специалист не имеет медицинского образования, а диплом получает по специальности «психология». Деятельность психолога в нашей стране не лицензируется.



Симптомы, указывающие на потребность посетить психолога. Поскольку психолог не является врачом, он не лечит какие-либо заболевания, не назначает лекарств, не избавляет от физического недуга. А обращаться к данному специалисту необходимо в случае, если вы находитесь в постоянной стрессовой ситуации, если живете не в ладу со своим внутренним миром, имеете проблемы в общении с коллегами на работе или близкими вам родственниками и друзьями.



