Проктолог (колопроктолог) во Владивостоке

Врач-проктолог (колопроктолог) занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний в области кишечника, толстой и прямой кишки. К числу специфических заболеваний в области проктологии относится: появление полипов, геморрой, анальные боли и трещины, папилломы, кондиломы толстой кишки и многое другое.

Важным этапом для эффективного лечения является предотвращение осложнений. Для этой цели проводится ряд профилактических мер, либо лечение при первом проявлении симптоматики: болезненные ощущения в области толстой кишки и анального отверстия, кровотечение, частые проблемы с выведение каловых масс: запор-диарея.

