Профпатолог во Владивостоке

Профпатолог это врач, который диагностирует, лечит и занимается профилактикой профессиональных отклонений в плане здоровья от общепринятых норм. Имеет высшее медицинское образование, как правило "медицинское дело".



Если вы заметили, что в связи с профессиональной деятельностью ухудшилось состояние здоровья или появились некие особенности, то советуем обратиться за консультацией к профпатологу.

Вам будут назначены необходимые анализы, после чего определен диагноз и назначено соответствующее лечение, выданы консультации о снижении вредоносного воздействия на организм.

