Детский Пластический хирург во Владивостоке

Пластический хирург – это врач, который занимается тем, что оперативным путем устраняет недостатки фигуры и внешнего вида. В его обязанности входят операции по исправлению косметических и физических дефектов. Способен восстановить утраченную функцию органа. Нередко помощь пластического хирурга требуется после различных операций и травм, например сильного ожога тела.



Консультация специалиста требуется при врожденных дефектах, как лица, так и тела, растяжках и шрамах. Но чаще всего к хирургу приходят на прием люди, которые недовольны своим носом, ушами, размером груди, лишним весом.



Запись на прием осуществляется заранее, далее по заранее обговоренному времени с врачом.

Необходимо выбрать грамотного пластического хирурга, чтобы в последствии не получить никаких осложнений.

Цена на услуги прямо пропорциональна квалификации хирурга и сложности решаемой проблемы.

