Педиатр во Владивостоке

Педиатр – доктор, специализацией которого является сохранение здоровья, диагностирование и лечение заболеваний у детей. Педиатры – врачи широкого профиля, часто они становятся личными, семейными докторами.



Записаться на прием или обратиться за консультацией к педиатру следует при: необходимости планового осмотра ребенка до 2-х лет, плановой или внеплановой вакцинации, наличии повышенной температуры тела, признаков простудного, аллергического или инфекционного заболевания, пищевого отравления, болях в ушах, суставах, голове и других недомоганиях у детей.

