Детский Ортопед во Владивостоке

Детские врачи. Ортопед — врач, который специализируется на лечении проблем связанных с двигательным аппаратом, а именно: остеохондроза, врождённых заболеваний, косолапости (искривление стоп), ревматоидного артрита.



Консультация у ортопеда необходима при:

- Дефектах (искривление стоп и позвоночника).

- Болевых ощущения во время ходьбы, или при поворотах туловища.

- В случаи характерного хруста суставов.

- Также вмешательство врача необходимо при воспалительных процессах в суставах



