Онколог-маммолог во Владивостоке

Онколог-маммолог – специалист, занимающийся диагностированием и лечением молочных желез, а также профилактикой заболеваний, патологическими изменениями и раковыми опухолями этих органов.

Записаться на прием или консультацию врача онколога-маммолога следует при: наличии черных, кровянистых, прозрачных выделений из молочной железы, визуально заметном втягивании соска, появлении покраснения, сморщивания или сильного натяжения кожи груди, прощупывании уплотнения в железе, беременности, назначении сильных гормональных препаратов. Пройти обязательный осмотр женщине нужно не позднее 35 лет, после чего каждые два года являться на профилактические осмотры.



На нашем портале представлены врачи онкологи-маммологи города Владивостока, с указанием подробной информации об образовании, клиническом опыте работы, стоимости производимых услуг. Присутствуют отзывы и мнения бывших и настоящих пациентов о профессионализме докторов.