Онколог во Владивостоке

Онколог – специалист, занимающийся диагностированием доброкачественных и злокачественных опухолей в любой части организма человека, а также лечением раковых заболеваний.



Записаться на прием и консультацию врача-онколога во Владивостоке следует при наличии следующих симптомов: сильная потеря веса без изменения питания и образа жизни, появление уплотнений, особенно в молочных железах, значительное увеличение лимфатических узлов, образование на кожном покрове новообразований, их кровоточивость, признаки кровотечения из внутренних органов (кровь в выделениях), головные боли, ухудшение координации, нарушение слуха, зрения.



