Детский Окулист (офтальмолог) во Владивостоке

Врач офтальмолог (называемый еще и окулистом) специализируется на диагностике, исследовании и лечении проблем зрительной системы. При необходимости доктор предлагает адекватное лечение, назначая профилактические меры против возникновения нарушений зрения.

Когда нужна запись на прием к офтальмологу (окулисту)?

Консультация профессионального офтальмолога необходима при наблюдении следующих симптомов:

- Нарушение зрения, нечеткая видимость предметов, расположенных вблизи либо в отдаленности;

- Высокое артериальное давление;

- Генетическая предрасположенность к зрительным заболеваниям.

Периодические визиты к офтальмологу необходимы при сахарном диабете за исключением характерной патологии сетчатки.