Детский Нейрохирург во Владивостоке

Детские врачи. Нейрохирург – врач, занимающийся общей диагностикой нервной системы, лечением и оперированием заболеваний связанных с нарушениями в работе головного и спинного мозга, периферических нервов.



К врачу-нейрохирургу следует обращаться в случае возникновения дезориентации в пространстве окружающей среды, нарушениях восприятия мира и людей вокруг, расстройствах мыслительных способностей и речи, парестезиях и онемениях, параличах, ограниченности движений конечностей.

Консультация и прием у нейрохирурга необходимы при врожденных аномалиях, опухолях в периферическом и центральном отделах мозга, ярко выраженных сосудистых расстройствах, инсультах, структурных и функциональных изменениях позвоночника.



