Детский Невролог (невропатолог) во Владивостоке

Сайко Юлия Викторовна
10
10

Сайко Юлия Викторовна
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Эпилептолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Записаться
Золотарева Дарья Игоревна
6.0
0

Золотарева Дарья Игоревна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Записаться
Бирюкова Наталья Николаевна
6.0
0

Бирюкова Наталья Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Записаться
Руденко Людмила Николаевна
6.9
3

Руденко Людмила Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Записаться
Фрисман Ирина Витальевна
8.9
12

Фрисман Ирина Витальевна
Невролог (невропатолог), Кинезиолог, Ботулинотерапевт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурлакова Елена Вильгельмовна
8.0
9

Бурлакова Елена Вильгельмовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимова Зоя Сергеевна
10
8

Евдокимова Зоя Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 59 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысанская Алина Владимировна
7.7
7

Лысанская Алина Владимировна
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Криницкий Александр Сергеевич
7.7
23

Криницкий Александр Сергеевич
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 22 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вертепа Александр Сергеевич
7.5
6

Вертепа Александр Сергеевич
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Показать ещё