Невролог (невропатолог) во Владивостоке

Невролог – доктор, занимающийся диагностикой, профилактикой, лечением нарушений и заболеваний нервной системы, центральной и периферической. Второе, распространенное, название профессии врача – невропатолог.



Записаться на прием к неврологу следует при: головокружениях, потерях сознания, отсутствии здорового сна, болях в области головы, спины, эпилептических приступах, после ишемического инсульта и других нарушениях кровообращения головного мозга, травмировании шеи, спины, головы, нарушениях памяти, проблемах с двигательной способностью, периодической потере зрения, депрессивном состоянии.



