Неонатолог во Владивостоке

Неонатолог - врач-специалист, который наблюдает за состоянием ребенка с момента рождения до первого месяца жизни. Задача неонатолога - выявить отклонения в развитии малыша, участвовать в реанимационных действиях новорожденного в случае сложного родоразрешения, разработать дальнейшую схему ухода и воспитания ребенка. Неонатолог обучает новоиспеченную маму основам материнства и грудного вскармливания.



Консультация неонатолога необходима при появлении на свет ребенка раньше срока (до 37 недель), при сложном течении беременности, при сложных заболеваниях матери а так же рождении младенца путем кесарева сечения.



