Детский Нефролог во Владивостоке

Детские врачи. Нефролог - это медицинский работник, который владеет знаниями и навыками лечения в области заболевания почек. Нефролог может быть как взрослым, так и детским специалистом.



Консультация врача-нефролога необходима при таких симптомах как, боль в пояснице, изменения объема мочеиспускания, изменения цвета мочи, появление в моче сгустков крови, боль в почках, неприятные ощущения при мочеиспускании.



Запись на прием производится заранее. Случается, что направить к нефрологу может терапевт, либо другой врач, например кода, есть некие отклонения от нормы в анализе мочи, чаще всего при болезнях почек повышен белок.



Нефролог лечит такие заболевания как камни в почках, пиелонефрит, врожденные аномалии в развитии органа, поражение почек, амилоидоз.



