Лор (оториноларинголог) во Владивостоке

Оториноларинголог (ЛОР) – врач, специализирующийся на профилактике, диагностике и лечении заболеваний ушной, носовой полости, горла, бронхов, лобной и верхнечелюстной пазухи. При необходимости, осуществляет хирургическое вмешательство, например, удаление миндалин, исправление носовой перегородки и другие специфические операции.



Записаться на прием или консультацию к ЛОРу следует при: болях внутри ушной раковины, хроническом насморке, остром воспалении миндалин, болях и тяжести в лобной части лица, ухудшении слуха, нарушении обоняния, носовых кровотечениях, испытываемых трудностях при глотании, осиплости или полной потери голоса, подозрении на наличие в ухе или носу инородного тела.



На нашем портале представлены отоларингологи Владивостока (ЛОР-врачи). Указаны предлагаемые ими услуги, их стоимость. Сделать правильный выбор поможет информация об опыте работы и отзывы пациентов.