Детский Кардиолог во Владивостоке

Если вы заметили у себя симптоматику: боли в грудной клетке, преимущественно за грудиной и в левой половине грудной клетки, особенно - провоцируемые физической нагрузкой, сердцебиение, чувство "замирания" сердца, учащенный пульс, одышку, слабость, если у вас имеется повышенное артериальное давление или другие жалобы, связанные с работой сердца, то вы обязательно должны обратиться к кардиологу.



Попасть на прием к кардиологу можно по записи.



При острых болях в сердце и других неотложных состояниях срочно обращайтесь за экстренной помощью!