Хирург во Владивостоке

Хирург – специалист, занимающийся лечением болезней, недомоганий, травм методами оперативного вмешательства, их диагностикой, определением показаний к назначению операции, наблюдением и реабилитацией послеоперационных пациентов. Хирургия имеет множество направлений, а, врачи-хирурги делятся по специализациям.



Записаться на прием или консультацию к хирургу следует при: варикозном расширении вен, уплотнениях в груди, грыжах, болях в суставах, конечностях, спине, ушибах, травмах, растяжениях, наличии новообразований на коже, доставляющих неудобство пациенту, обострение язвенной болезни желудка, острых болей в животе, подозрении на перелом, вывихах, отмирании тканей, наличии инородного тела.