Детский Гирудотерапевт во Владивостоке

Детские врачи. Гирудотерапевт - врач-натуропат владеющий навыками рефлексотерапии. Лечение различных заболеваний производится с применением пиявок, выращенных в лабораторных условиях.

Слюна пиявки обладает более 200 биологически активных ферментов и веществ, которые при укусе смешиваются с кровью и разжижают ее, снижают вероятность образования тромбозов, улучшают венозную циркуляцию.



Консультация гирудотерапевта необходима при болезнях кожи (фурункулез, псориаз) , урологических проблемах (заболеваниях почек, простатит), сердечно-сосудистых заболеваниях, трофических язвах, нарушениях обмена веществ ,варикозном расширении вен, язвенной болезни желудка.



Подобрать врача-гирудотерапевта во Владивостоке, узнать стоимость услуг, записаться на консультацию, прочитать или оставить отзыв можно в каталоге . Найти гирудотерапевта нужной квалификации помогут анкеты с информацией о практическом опыте специалистов, их образовании.