Гинеколог-онколог во Владивостоке

Специализация доктора гинеколога-онколога охватывает устранение гинекологических заболеваний и проведение профилактических мероприятий, предотвращающих появление болезней. Врач гинеколог-онколог имеет профессиональное образование по лечению опухолей в зонах расположения интимных органов (как внутренних, так и внешних).

Запись на прием к гинекологу-онкологу во Владивостоке оправдана при возникновении следующих факторов:

- Рак молочной железы, способный длительной время не проявляться. При обнаружении опухоли поможет гинеколог-онколог. Цена на прием у разных докторов может отличаться. Чтобы выбрать подходящего специалиста стоит почитать отзывы;

- Рак шейки матки. Доктор сможет устранить заболевание на раннем этапе, более поздние стадии требуют операции;

- Консультация с последующим лечением нужна при раке тела матки;

- Рак яичников;

- Дисплазия.

На нашем портале вы найдёте врача гинеколога-онколога с подробной анкетой каждого специалиста, отзывами пациентов.