Гинеколог во Владивостоке

Гинеколог — врач с высшим медицинским образованием, который занимается профилактикой и лечением женского здоровья. В его компетенции осуществление диагностики и мероприятий предотвращения возникновения гинекологических заболеваний разновозрастных пациентов.



Тревожные признаки, которые свидетельствуют о потребности направиться за консультацией к врачу-гинекологу:

• бели (выделения);

• болевые ощущения разной этиологии внизу живота;

• сбой (отсутствие) менструального цикла;

• дискомфортность в области гениталий.



В каталоге зафиксированы данные врачей-гинекологов Владивостока всех специализаций, к которым можно обратиться за консультацией и осуществить онлайн запись на прием. Выбрать подходящего врача-специалиста помогут отзывы пациентов. Дополняют общую информацию о гинекологе стоимость его приема, цена за одно обращение прописывается в индивидуальной карточке каждого врача.