Детский Генетик во Владивостоке

Детские врачи. Генетик – специалист в области медицины, работа которого направлена на диагностику и выявление генетических дисфункций, а также профилактику и предупреждение врожденных или наследственных заболеваний.



К врачу-генетику необходимо обратиться в случае проявления или подозрений о существовании следующих заболеваний: аномалии развития новорожденного ребенка, подозрения врачей на олигофрению, либо задержку умственного и физического развития у ребенка. Рекомендуется записаться на прием к специалисту-генетику при планировании или тяжелом протекании беременности, осложненных родах.



