Детский Гематолог во Владивостоке

Детские врачи. Гематолог – это специалист, который исследует и лечит заболевания крови, органов кровотечения и всей кровеносной системы в целом. К болезням, которые лечит данный врач, относятся: анемия (снижение уровня гемоглобина и эритроцитов), гемофилия (плохая свертываемость крови) и многие другие заболевания, диагностировать которые вовремя достаточно сложно.



Симптомы, указывающие на потребность посетить данного доктора: чувство слабости, бледность кожи, боли в животе непонятной причины, периодическое повышение температуры неясной этимологии, появление синяков на коже, даже при слабом прикосновении, боли в суставах, обильные кровяные выделения во время менструации у женщин.



