Гастроэнтеролог во Владивостоке

Всем что связано с желудком, кишечником: их строение, функционирование, нарушение в работе диагностика, лечение и профилактика этих нарушений, занимается раздел медицинской науки - гастроэнтерология и его подразделы гепатология, проктология и колонопроктология, и соответственно врач занимающийся проблемами возникающими в ЖКТ называется - гастроэнтеролог.

Гастроэнтеролог - врач который лечит во Владивостоке органы, которые принимают участие в переваривании пищи а также усвоению веществ из неё. Гастроэнтеролог лечит болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (гастриты, язвы, полипы, онкологию), болезни желчного пузыря (холецистит, холангит, дискинезия) и поджелудочной железы (панкреатит), а также заболевания селезёнки(абсцессы, опухоли и кисты) и кишечника (колиты и энтероколиты, дуоденит, паразиты).



Симптомы вызывающие необходимость обращения к гастроэнтерологу могут быть следующие: боли, дискомфорт и тяжесть в области желудка, кишечника и прямой кишки, изжога и тошнота, нарушение стула (запоры, поносы), внезапное похудение или набор веса и прочие.



Если вы впервые хотите обратиться к этому специалисту вам нужно попасть на прием к терапевту, который и направит вас на консультацию гастроэнтеролога. Если уже знакомы со своими проблемами ЖКТ, то необходимо записаться на приём к специалисту в регистратуре частной или государственной поликлиники. К тому же если позволяет материальное положение можно обратиться в частное медицинское учреждение. Цены на первичный и повторный осмотр различны и зависят от стажа, опыта и образования доктора ведущего прием. Лучше перед посещением частной клиники посмотреть отзывы о ней в СМИ и интернете, спросить мнение у друзей, родственников, знакомых и если они положительные смело записываться на приём к гастроэнтерологу.