Детский Фтизиатр во Владивостоке

Детские врачи. Фтизиатр – врач, специализирующийся на лечении туберкулеза. Наиболее часто встречается туберкулез легких, но инфекция может поражать почти все органы – печень, кожу, кости и т.д. Консультация фтизиатра назначают так же больным саркоидозом и проказой (лепра).



Запись на прием к врачу необходима при обнаружении туберкулеза легких, опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, лимфатических узлов, мозговых оболочек, половых органов, брюшины, кожи и глаз.



Легочный туберкулез – наиболее распространенный вид заболеваний. Активная его форма характеризуется слабой симптоматикой. Проявление туберкулеза легких выражается кашлем, высокой температурой, ночной потливостью, снижением аппетита и веса, мокротой с прожилками крови.

Врач назначает кожную туберкулиновую пробу для определения присутствие в организме микроба.

Отзывы о работе фтизиатра во Владивостоке помогут выбрать лучшего специалиста. Цена за оказание услуг зависит от опыта работы и категории врача.