Детский Фониатр во Владивостоке

Детские врачи. Фониатр является специалистом, диагностирующим проблемы голосового аппарата и лечением заболеваний слуховых органов. В компетенцию врача фониатра входит постановка диагноза с последующим принятием профилактических действий.

Существует несколько причин, при которых необходима запись на прием к фониатру:

- Ощущение напряжения в области горла;

- Затруднение в произношении обычной речи;

- Кашель с мокротой;

- Полная потеря голоса, проблемы при проглатывании пищи.

Срочная консультация фониатра может потребоваться при неприятном сухом кашле от простуды либо табачного дыма.

Специалист назначает следующие анализы:

- Микробиологическое исследование;

- Видеоларингостробоскопия.

Для качественного лечения важно выбрать грамотного врача, важную роль играют отзывы пациентов и цена консультации. Наш сайт включает полезную информацию о докторах во Владивостоке, благодаря которой выбор врача не составит труда.