Детский Физиотерапевт во Владивостоке

Детские врачи. Физиотерапевт - доктор узкого профиля, осуществляющий устранение заболеваний с использованием следующих факторов - магнитных полей, ультрафиолетового излучения и ультразвука. Основным направлением деятельности врача физиотерапевта считается лечение проблем без хирургического воздействия.



Когда необходима срочная запись на прием?



Консультация опытного физиотерапевта необходима при:

- возникновении болевых синдромов при травмах костей;

- послеоперационных состояниях;

- подготовке к беременности;

- спаечных процессах, мастопатии, урологических проблемах.



Физиотерапевт занимается болезнями нервной системы, лор-органов, глаз, опорно-двигательной системы, сосудов и пр.

