Детский Фитотерапевт во Владивостоке

Детские врачи. Фитотерапевт – это врач, который использует в лечении растения, травы, плоды, применяя рецепты народной медицины в качестве фоновой терапии или в составе комплексного лечения. Он работает на стыке физиологии, фармакологии и клинических медицинских дисциплин.