Детский Эндокринолог во Владивостоке

Детские врачи. Эндокринолог – врач, специализирующийся на выявлении, лечении и профилактике патологий эндокринной системы, и назначающий лечение при нарушениях работы желез внутренней секреции.

Запись пациентов на прием и консультация врача необходима при проявлении следующих симптомов: потеря волос, нарушение в массе тела (избыток или не достаток), слабость и быстрая утомляемость, онемение рук и ног, нарушение памяти, изменение формы шеи в области щитовидной железы.



Врачи-эндокринологи в нашей клинике города Владивосток по результатам консультации назначат необходимые диагностические процедуры, которые помогут выявить возможные эндокринные заболевания. Цена на процедуру зависит от ее сложности и специфики. К основным диагностическим процедурам относят: УЗИ (щитовидной железы, органов малого таза), анализы крови на гормоны.

