Детский Дерматовенеролог во Владивостоке
Детские врачи. Врач дерматовенеролог является специалистом узкого профиля, подготовленного по вопросам лечения, диагностики кожных, венерических болезней. Дерматовенеролог проводит профилактические мероприятия против возникновения заболеваний, изучает связь заболеваний данной сферы с общим патологическим состоянием организма пациента.
Запись на прием, подробная консультация доктора дерматовенеролога необходима при многочисленных симптомах, среди которых выделяют:
- Непонятные, нехарактерные выделения половых органов;
- Постоянные, тупые или резкие боли в области паха;
- Учащение мочеиспускания;
- Кожные высыпания различного характера;
- Белый налет на слизистой оболочке во рту.
Перед обращением к дерматовенерологу можно прочесть отзывы пациентов, узнать какова цена за консультацию. На нашем сайте любой нуждающийся может выбрать подходящего специалиста во Владивостоке, изучив сведения о каждом докторе в представленных анкетах.
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Принимает детей
Записаться
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Принимает детей
Записаться
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Принимает детей
Записаться
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 8 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Показать ещё