Дерматовенеролог во Владивостоке

Врач дерматовенеролог является специалистом узкого профиля, подготовленного по вопросам лечения, диагностики кожных, венерических болезней. Дерматовенеролог проводит профилактические мероприятия против возникновения заболеваний, изучает связь заболеваний данной сферы с общим патологическим состоянием организма пациента.



Запись на прием, подробная консультация доктора дерматовенеролога необходима при многочисленных симптомах, среди которых выделяют:

- Непонятные, нехарактерные выделения половых органов;

- Постоянные, тупые или резкие боли в области паха;

- Учащение мочеиспускания;

- Кожные высыпания различного характера;

- Белый налет на слизистой оболочке во рту.



