Аритмолог во Владивостоке

Аритмолог - один из специалистов узкого профиля, осуществляющий деятельность по устранению проблем с ритмом работы сердца. Врач аритмолог специализируется на исследовании частоты сердечных сокращений, ритмичности, проводит лечение аритмии.



Когда обращаться к аритмологу?



Запись на прием, обязательная консультация компетентного врача-аритмолога во Владивостоке важна при возникновении необычных ощущений - излишне медленное сокращение сердца, усиленное сердцебиение. Не стоит тянуть с посещением аритмолога, наблюдая у себя одышку, внезапно появляющуюся слабость и утомляемость от маленьких нагрузок.



На основании анализов (диагностика атеросклероза, анализ на кардиориск) специалист назначает лечение и дает рекомендации для исключения рецидива заболевания.



Цена приема аритмолога основана на квалификации и стаже врача. Перед приемом следует узнать отзывы пациентов о специалисте. Наш портал поможет выбрать хорошего доктора.