Детский Анестезиолог-реаниматолог во Владивостоке

Детские врачи. Анестезиолог обеспечивает поддержку пациента всеми необходимыми обезболивающими препаратами. Специалист следит за организмом больного до начала операции (узнает историю болезни, психологическое состояние, наличие аллергических реакций на определенные препараты, подготавливает морально к операции), во время ее проведения (вводит человека в наркозное состояние, подключает аппарат искусственного дыхания, следит за всеми жизневажными органами), и после ее завершения (при необходимости берет на себя функции врача реаниматолога, осуществляя контроль за послеоперационным состоянием).



Если вы хотите познакомится ближе с анестезиологами Владивостока, вы можете составить мнение на основе отзывов пациентов, информации об опыте и образовании. Выбрать время для консультации, предварительно позвонив в клинику, либо оставив заявку на сайте. Как правило, запись на прием к специалисту осуществляется за несколько дней до посещения. Полная цена посещения, куда входит консультация, прописана в прейскуранте.