Анестезиолог-реаниматолог во Владивостоке

Анестезиолог обеспечивает поддержку пациента всеми необходимыми обезболивающими препаратами. Специалист следит за организмом больного до начала операции (узнает историю болезни, психологическое состояние, наличие аллергических реакций на определенные препараты, подготавливает морально к операции), во время ее проведения (вводит человека в наркозное состояние, подключает аппарат искусственного дыхания, следит за всеми жизневажными органами), и после ее завершения (при необходимости берет на себя функции врача реаниматолога, осуществляя контроль за послеоперационным состоянием).



