Детский Андролог во Владивостоке

Детские врачи. Андролог - врач, узкий специалист, работа которого - лечение патологий, связанных с анатомией и процессами физиологическими в организме мужчины. Андролог специализируется на эндокринологии, сексопатологии, урологии.



Когда нужно без промедления начинать поиски андролога?



Чаще всего помощь этого специалиста требуется при симптомах, возникающих при простатите (проблемы с мочеиспусканием, боль, жжение, возможное отсутствие потенции), бесплодии, неправильном развитии органов половых, воспалениях и нарушениях работы мочеполовой системы, развитии инфекций, оказавшихся в организме половым путем.



Запись на прием к андрологу во Владивостоке,с которым будет проведена первичная консультация, выполняется посредством телефонного звонка или в режиме онлайн. Примерная цена на услуги врача обнародована на интернет-портале. Здесь же можно выбрать нужного специалиста, посмотреть некоторые данные и отзывы пациентов о нём.