Аллерголог во Владивостоке

Запись на прием к аллергологу во Владивостоке и его консультация необходимы при следующих симптомах: зуд кожи, зудящие высыпания различной формы - мелкие или крупные красные пятна, которые могут локализоваться на любом участке кожного покрова на теле, иногда даже в виде волдырей, порой - покраснение и раздражение слизистых оболочек, течение слизи из носа, особенно если инфекционная причина этого исключена и такие симптомы носят определенную сезонность. Кроме названных, к аллергическим реакциям относится целый ряд разных проявлений, объединенных тем, что они всегда вызваны действием аллергена.

Помните, что многие состояния у людей, страдающих аллергией, могут быть опасны для жизни и вызвать гибель человека! К ним относятся анафилактический шок, когда аллергическая реакция развивается мгновенно, отек Квинке, способный вызвать удушье и другие. Поэтому будьте внимательны к симптомам аллергии, ведь они могут угрожать вашей жизни. В этих случаях оказание помощи должно быть экстренным!