Детский Акушер во Владивостоке

Детские врачи. Акушер - это врач, занимающийся ведением беременности у женщины с первых дней ее наступления и принимающий роды. Также врач заботится о здоровье женщины в ранний послеродовый период.



Обращаться к акушеру необходимо при наступлении беременности или подозрении на нее, на что указывают такие симптомы, как отсутствие ежемесячных менструальных выделений, увеличение объема живота, набухание груди, утренняя тошнота. Во время беременности необходима экстренная консультация акушера при таких симптомах, как боль в животе, кровавые выделения из половых органов.



На нашем портале вы можете выбрать врача акушера из лучших клиник Владивостока и осуществить предварительную запись на прием. Найти подходящего вам специалиста помогут анкеты врачей, где представлена информация об опыте работы, отзывы пациентов и цена приема.