Зыкова (Петрыкина) Галина Викторовна
6.6
2

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 13 лет
Принимает детей
Образование
  • ВБМК, Зубной врач, 2009 г. окончания
Опыт работы
  • Зубной врач, ООО "Галс Дентал", 2009 г.
  • Стоматолог-гигиенист, Медицинский центр "Дентлор", 2010 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
D’esten
ул. Прапорщика Комарова, 58
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
